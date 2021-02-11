Ford представил в России новые экономичные и маневренные грузовики

При активированном режиме Eco+ пытается всеми способами снизить расход топлива. В частности, круиз-контроль устанавливает наиболее эффективную скорость, ориентируясь на дорожные условия и данные GPS-навигации, а коробка передач активно использует «нейтраль» на спусках.
Кроме того, мощность двигателя ограничена на отметке 450 л. с., а скорость автомобиля — 85 км/ ч. Если автомобиль работает на холостом ходу более пяти минут, мотор автоматически глушится. Владельцы автопарка могут управлять и контролировать все эти функции удаленно — при помощи мобильного приложения My Ford Trucks.
В свою очередь, грузовики дорожной серии (на фото выше) получили 9-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF EcoTronic. Ее можно заказать для 330-сильных легких самосвалов и среднетоннажных дорожных грузовиков. Отсутствие ручного переключения передач, прежде всего, оценят водители коммунальных автомобилей.
Также для этой линейки комтранса стала доступна задняя управляемая ось. Такую ставят на автомобили с девятилитровыми двигателями и колесной формулой 6х2. Новая разработка уменьшает радиус поворота на 9%, обеспечивая более комфортное маневрирование, что особенно важно внутри города.
И продолжая тему комтранса. В полку отечественных грузовиков прибыло: в Нижнем Новгороде стартовал серийный выпуск среднетоннажной модели «Валдай Next». Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в модельном ряду марки ГАЗ новинка займет нишу между «тяжелой» версией «Газели Next» и стандартным «Газоном Next».