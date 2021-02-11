Ford представил в России новые экономичные и маневренные грузовики

При активированном режиме Eco+ пытается всеми способами снизить расход топлива. В частности, круиз-контроль устанавливает наиболее эффективную скорость, ориентируясь на дорожные условия и данные GPS-навигации, а коробка передач активно использует «нейтраль» на спусках.

Кроме того, мощность двигателя ограничена на отметке 450 л. с., а скорость автомобиля — 85 км/ ч. Если автомобиль работает на холостом ходу более пяти минут, мотор автоматически глушится. Владельцы автопарка могут управлять и контролировать все эти функции удаленно — при помощи мобильного приложения My Ford Trucks.