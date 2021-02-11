В Россию приехал новый Renault Duster: изучаем плюсы и минусы

Почему Renault Duster добирался до России аж четыре года? Как уверяют представители марки, это время ушло на локализацию модели. В итоге новое поколение заработало более 2000 условных баллов. От себя добавим, что техника, заслужившая от 1500 очков, считается полностью российской.
При этом, если не считать мелких корректировок во внешности и салоне, от европейской и бразильской версий «наша» машина отличается двумя вещами: форсунками стеклоомывателя, что упрятаны под крышку капота, а также системой дистанционного запуска Renault Start.
В плане техники главным сюрпризом оказалось не сокращение, а расширение линейки моторов. Притом старый-добрый бензиновый двигатель 1.6 даже немного оптимизировали для версии 4х4: появились другие форсунки, залито менее вязкое масло и изменились настройки.
Кроме того, никуда не делся двухлитровый атмосферник, которому многие прочили отставку. А еще добавился 150-сильный турбированный 1.3, известный нам по Renault Kaptur и Arkana. Также из гаммы не стали исключать турбодизель: у прежнего поколения на него приходилось 20% продаж.
С турбомотором состыкован вариатор, однако инженеры уверены, что клиноременный агрегат не подведет на бездорожье. Для этого узел марки Jatco получил иные калибровки. Система полного привода осталась неизменной, что даже хорошо: к ней вопросов никогда не было.
Несмотря на внешнюю похожесть, все кузовные детали — новые, а передний подрамник взят не от «Логана» (как прежде), а от «Каптюра» и «Арканы». Сам кузов получился более прочным и жестким, притом боковина выполнена не сварной, а цельной.
Салон по большому счету достался «Дастеру» от вышеупоямнутого «Каптюра», но есть некоторые отличия — скажем, полочка напротив переднего пассажира. Плюс анонсирован любопытный вариант отделки со множеством оранжевых вставок. А еще тут новые воздухозаборники, блок климатической установки и некоторых органов управления. Кроме того, салону достались свежие кресла с развитой боковой поддержкой, поясничным подпором и широким диапазоном настроек. Мультимедиа заполучила 8-дюймовый дисплей и голосовое управление, а азодно и научилась отражать содержимое смартфонов.
В продаже новичок должен появиться в 1 квартале 2021 года. Цены и комплектации будут раскрыты в конце февраля. Сейчас, напомним, модель отдают минимум за 912 тысяч, хотя понятно, что Renault Duster-2 окажется дороже предшественника.