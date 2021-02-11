В Россию приехал новый Renault Duster: изучаем плюсы и минусы

В плане техники главным сюрпризом оказалось не сокращение, а расширение линейки моторов. Притом старый-добрый бензиновый двигатель 1.6 даже немного оптимизировали для версии 4х4: появились другие форсунки, залито менее вязкое масло и изменились настройки.

Кроме того, никуда не делся двухлитровый атмосферник, которому многие прочили отставку. А еще добавился 150-сильный турбированный 1.3, известный нам по Renault Kaptur и Arkana. Также из гаммы не стали исключать турбодизель: у прежнего поколения на него приходилось 20% продаж.

С турбомотором состыкован вариатор, однако инженеры уверены, что клиноременный агрегат не подведет на бездорожье. Для этого узел марки Jatco получил иные калибровки. Система полного привода осталась неизменной, что даже хорошо: к ней вопросов никогда не было.