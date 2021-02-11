В Россию приехал новый Renault Duster: изучаем плюсы и минусы

Фото производителя.
Российский офис Renault провел долгожданную презентацию второго поколения «Дастера». Портал «АвтоВзгляд» изучил, чем огорчит или порадует будущих владельцев изрядно задержавшаяся новинка.

Почему Renault Duster добирался до России аж четыре года? Как уверяют представители марки, это время ушло на локализацию модели. В итоге новое поколение заработало более 2000 условных баллов. От себя добавим, что техника, заслужившая от 1500 очков, считается полностью российской.

При этом, если не считать мелких корректировок во внешности и салоне, от европейской и бразильской версий «наша» машина отличается двумя вещами: форсунками стеклоомывателя, что упрятаны под крышку капота, а также системой дистанционного запуска Renault Start.

Фото производителя.

В плане техники главным сюрпризом оказалось не сокращение, а расширение линейки моторов. Притом старый-добрый бензиновый двигатель 1.6 даже немного оптимизировали для версии 4х4: появились другие форсунки, залито менее вязкое масло и изменились настройки.

Кроме того, никуда не делся двухлитровый атмосферник, которому многие прочили отставку. А еще добавился 150-сильный турбированный 1.3, известный нам по Renault Kaptur и Arkana. Также из гаммы не стали исключать турбодизель: у прежнего поколения на него приходилось 20% продаж.

С турбомотором состыкован вариатор, однако инженеры уверены, что клиноременный агрегат не подведет на бездорожье. Для этого узел марки Jatco получил иные калибровки. Система полного привода осталась неизменной, что даже хорошо: к ней вопросов никогда не было.

Фото производителя.

Несмотря на внешнюю похожесть, все кузовные детали — новые, а передний подрамник взят не от «Логана» (как прежде), а от «Каптюра» и «Арканы». Сам кузов получился более прочным и жестким, притом боковина выполнена не сварной, а цельной.

Салон по большому счету достался «Дастеру» от вышеупоямнутого «Каптюра», но есть некоторые отличия — скажем, полочка напротив переднего пассажира. Плюс анонсирован любопытный вариант отделки со множеством оранжевых вставок. А еще тут новые воздухозаборники, блок климатической установки и некоторых органов управления. Кроме того, салону достались свежие кресла с развитой боковой поддержкой, поясничным подпором и широким диапазоном настроек. Мультимедиа заполучила 8-дюймовый дисплей и голосовое управление, а азодно и научилась отражать содержимое смартфонов.

В продаже новичок должен появиться в 1 квартале 2021 года. Цены и комплектации будут раскрыты в конце февраля. Сейчас, напомним, модель отдают минимум за 912 тысяч, хотя понятно, что Renault Duster-2 окажется дороже предшественника.

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11 февраля 2021
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