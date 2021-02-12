Lexus готовит к выпуску новый флагманский внедорожник

Фото производителя
Премиальная японская марка анонсировала выход сразу нескольких новинок. Самой громкой из них, пожалуй, станет новый внедорожник с тремя рядами кресел, который, вероятно, получит индекс LQ. Чем еще в обозримом будущем порадует бренд своих поклонников?

По неподтвержденным данным, будущий флагманский «вездеход» обзаведется мотором, выдающим под 600 сил мощности. А его внешность будет схожа с концептом Lexus LF-1 Limitless, представленным еще два с лишним года назад. Впрочем, это не единственная новинка, которой порадует японская марка.

Как рассказал председатель совета американских дилеров Lexus Джон Яконо в интервью изданию Automotive News, впереди грядет обновление LS. А еще компания работает над строительством люксового электромобиля. Правда, никаких подробностей о будущих премьерах, топ-менеджер не сообщил.

Кстати сказать, на российском рынке «Лексус» тоже подверг усовершенствованиям продуктовую линейку, начав оснащать автомобили телематическими функциями, позволяющими владельцам дистанционно получать развернутую информацию о своей машине. Например, быстро находить авто на перегруженной парковке, записываться онлайн в сервисный центр, следить за зарядом АКБ и другое. Подобные опции первым получил седан Lexus ES.

автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, внедорожник, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, технология, автосалоны, купить машину
12 февраля 2021
33