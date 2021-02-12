Lexus готовит к выпуску новый флагманский внедорожник

По неподтвержденным данным, будущий флагманский «вездеход» обзаведется мотором, выдающим под 600 сил мощности. А его внешность будет схожа с концептом Lexus LF-1 Limitless, представленным еще два с лишним года назад. Впрочем, это не единственная новинка, которой порадует японская марка.

Как рассказал председатель совета американских дилеров Lexus Джон Яконо в интервью изданию Automotive News, впереди грядет обновление LS. А еще компания работает над строительством люксового электромобиля. Правда, никаких подробностей о будущих премьерах, топ-менеджер не сообщил.

Кстати сказать, на российском рынке «Лексус» тоже подверг усовершенствованиям продуктовую линейку, начав оснащать автомобили телематическими функциями, позволяющими владельцам дистанционно получать развернутую информацию о своей машине. Например, быстро находить авто на перегруженной парковке, записываться онлайн в сервисный центр, следить за зарядом АКБ и другое. Подобные опции первым получил седан Lexus ES.