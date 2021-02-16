АВТОВАЗ соберет первую партию новейших Renault Sandero

На самом деле, лед уже тронулся: новейший хетчбэк Sandero Stepway сфотографировали при выезде из Научно-технического центра АВТОВАЗа. Очевидно, что машина сейчас проходит испытания, чтобы адаптировать ее конструкцию под российские условия.
Более того, паблик Avtovaz News уверяет, что пилотную партию Sandero соберут на вазовских мощностях в апреле. Но это будут опытные экземпляры, которые также отправятся на дороги и стенды, чтобы отточить конструкцию под нашу действительность.
Что касается серийных перспектив французских «бюджетников», то они противоречивы. Одни источники на АВТОВАЗе уверяют, что машины встанут на конвейер до конца 2022 года, а другие предлагают дожидаться аж 2023-го.
Но ждать новичков однозначно стоит. Ведь автомобили стали намного шире: 1848 мм вместо 1733 мм! Так что главные конкуренты по этому параметру остались далеко позади. А ещё Logan традиционно обходит конкурентов по объему багажника. Да и подвека у него фактически лучшая в классе.
А пока фанатам марки Renault есть смысл обратить внимание на второе поколение «Дастера». Тем более, что портал «АвтоВзгляд» изучил, чем огорчит или порадует потенциальных владельцев новинка.