АВТОВАЗ соберет первую партию новейших Renault Sandero

Что касается серийных перспектив французских «бюджетников», то они противоречивы. Одни источники на АВТОВАЗе уверяют, что машины встанут на конвейер до конца 2022 года, а другие предлагают дожидаться аж 2023-го.

Но ждать новичков однозначно стоит. Ведь автомобили стали намного шире: 1848 мм вместо 1733 мм! Так что главные конкуренты по этому параметру остались далеко позади. А ещё Logan традиционно обходит конкурентов по объему багажника. Да и подвека у него фактически лучшая в классе.

А пока фанатам марки Renault есть смысл обратить внимание на второе поколение «Дастера». Тем более, что портал «АвтоВзгляд» изучил, чем огорчит или порадует потенциальных владельцев новинка.