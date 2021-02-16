АВТОВАЗ соберет первую партию новейших Renault Sandero

Фото производителя.
В прошлом году для «бюджетников» марки Renault наступила «новая эпоха дизайна». В третьем поколении Logan и Sandero стали гармоничнее, пропорциональнее и красивее. Однако, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», ждать прихода новинок в Россию придется достаточно долго.

На самом деле, лед уже тронулся: новейший хетчбэк Sandero Stepway сфотографировали при выезде из Научно-технического центра АВТОВАЗа. Очевидно, что машина сейчас проходит испытания, чтобы адаптировать ее конструкцию под российские условия.

Более того, паблик Avtovaz News уверяет, что пилотную партию Sandero соберут на вазовских мощностях в апреле. Но это будут опытные экземпляры, которые также отправятся на дороги и стенды, чтобы отточить конструкцию под нашу действительность.

Фото производителя.

Что касается серийных перспектив французских «бюджетников», то они противоречивы. Одни источники на АВТОВАЗе уверяют, что машины встанут на конвейер до конца 2022 года, а другие предлагают дожидаться аж 2023-го.

Но ждать новичков однозначно стоит. Ведь автомобили стали намного шире: 1848 мм вместо 1733 мм! Так что главные конкуренты по этому параметру остались далеко позади. А ещё Logan традиционно обходит конкурентов по объему багажника. Да и подвека у него фактически лучшая в классе.

А пока фанатам марки Renault есть смысл обратить внимание на второе поколение «Дастера». Тем более, что портал «АвтоВзгляд» изучил, чем огорчит или порадует потенциальных владельцев новинка.

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16 февраля 2021
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