Опубликовано изображение современного варианта ГАЗ «Волга» универсал

Автор современной «Волги» Сергей Баринов представил свое собственное видение знаменитой советской модели. По его мнению, именно так выглядел бы автомобиль, выпускайся он в наше время. Изображения модели дизайнер опубликовал в своем портфолио на сайте CarDesign.

Стильная внешность универсала ГАЗ-24 в исполнении современного художника выглядит изысканно, элегантно и в духе времени. У автомобиля эфектная светодиодная оптика, массивные колеса, узнаваемая решетка радиатора и оригинальный бампер.

Напомним, что в СССР был налажен серийный выпуск ГАЗ-24 только в кузовах седан и универсал, однако художник создал пять различных вариантов старой «Волги» в соответствии с требованиями современного авторынка: универсал, кросс-универсал, седан, удлиненный седан, а также заряженная версия.