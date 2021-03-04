АВТОВАЗ приступил к испытаниям новой LADA Vesta

Очевидно, что сейчас пришло время «зимних» тестов, ведь седан и универсал, плотно заклееные маскировочной пленкой, были замечены на дорогах Сургута.

Любопытно, что фары автомобилей светят белым светом, что подтверждает ранее появившуюся информацию, будто «Веста» примерит оптику от новейшего Renault Logan.

О том, когда серийная LADA Vesta встанет на конвейер, пока можно лишь догадываться. Сам АВТОВАЗ однозначно заявил, что рестайлинг намечен не на 2021 год.

Рискнем предположить, что первые машины покинут конвейер аккурат под занавес этого года, так что формально модернизированные авто будут считаться новинкой-2022.

И еще. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в феврале семейство LADA XRAY удивило АВТОВАЗ великолепными продажами. И в Тольятти, похоже, решили закрепить этот успех, дорабатав эту модель.