Kia показала салон роскошного седана K8

Фото производителя.
Марка Kia затеяла большую трансформацию: похоже, корейцы хотят, чтобы их продукция воспринималась более премиально, а символом этих перемен должен стать новейший седан К8. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел свежую порцию фотографий этой новинки.

— Интерьер К8 стал своеобразным холстом, на котором мы создавали картину нашего видения будущего. Здесь природа выступает в единении с самыми современными технологиями, а утонченность сочетается с бескомпромиссным комфортом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» старший вице-президент Kia и руководитель глобального дизайн-центра бренда Карим Хабиб.

По словам представителя марки, салон этого седана — это место для путешествий «первым классом», где учтено все, что необходимо водителю и пассажирам, ведь каждый элемент интерьера создавался, исходя из представлений о самом высоком уровне роскоши.

Фото производителя.

Цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы (каждый диагональю 12 дюймов) объединены в огромный панорамный экран. Кроме того, К8 стал первым автомобилем Kia, получившим акустику Meridian, составленную из 14 динамиков.

Также стоит отметить обилие натуральных кожи, дерева и металла, а значит, по качеству отделки новичок бросит вызов «немцам» премиум-класса.

До этого корейцы опубликовали несколько снимков, раскрывающий облик четырехдверки, но характеристики продолжают оставаться секретом. Единственное, что известно, это длина — 5 015 мм. А значит, нас ждет довольно крупная представительская машина.

И еще. Корейская марка решила предложить российскому рынку собственный телематический комплекс Kia Link. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, зачем вооружать Kia фирменным комплексом тотальной «слежки» за машиной.

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4 марта 2021
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