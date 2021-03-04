Kia показала салон роскошного седана K8

— Интерьер К8 стал своеобразным холстом, на котором мы создавали картину нашего видения будущего. Здесь природа выступает в единении с самыми современными технологиями, а утонченность сочетается с бескомпромиссным комфортом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» старший вице-президент Kia и руководитель глобального дизайн-центра бренда Карим Хабиб.
По словам представителя марки, салон этого седана — это место для путешествий «первым классом», где учтено все, что необходимо водителю и пассажирам, ведь каждый элемент интерьера создавался, исходя из представлений о самом высоком уровне роскоши.
Цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы (каждый диагональю 12 дюймов) объединены в огромный панорамный экран. Кроме того, К8 стал первым автомобилем Kia, получившим акустику Meridian, составленную из 14 динамиков.
Также стоит отметить обилие натуральных кожи, дерева и металла, а значит, по качеству отделки новичок бросит вызов «немцам» премиум-класса.
До этого корейцы опубликовали несколько снимков, раскрывающий облик четырехдверки, но характеристики продолжают оставаться секретом. Единственное, что известно, это длина — 5 015 мм. А значит, нас ждет довольно крупная представительская машина.
И еще. Корейская марка решила предложить российскому рынку собственный телематический комплекс Kia Link. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, зачем вооружать Kia фирменным комплексом тотальной «слежки» за машиной.