Kia показала салон роскошного седана K8

— Интерьер К8 стал своеобразным холстом, на котором мы создавали картину нашего видения будущего. Здесь природа выступает в единении с самыми современными технологиями, а утонченность сочетается с бескомпромиссным комфортом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» старший вице-президент Kia и руководитель глобального дизайн-центра бренда Карим Хабиб.

По словам представителя марки, салон этого седана — это место для путешествий «первым классом», где учтено все, что необходимо водителю и пассажирам, ведь каждый элемент интерьера создавался, исходя из представлений о самом высоком уровне роскоши.