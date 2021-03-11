Hyundai показала тизер своего нового минивена Staria

фото АвтоВзгляд
Hyundai Motor опубликовала первые тизерные изображения модели Staria — новой линейки минивэнов бренда. По данным портала «АвтоВзгляд», название Staria сложили из слов «Star», в переводе с английского «звезда») и «Ria» — «длинная узкая полоса воды, которая образуется в долине реки во время разлива» (согласно словарю The Oxford Advanced American Dictionary).

Судя по компьютерной картинке, новый корейский минивэн наделили достаточно футуристичным дизайном экстерьера. На «морде» машины бросается в глаза длинная горизонтальная полоска дневных ходовых огней над «фасеточными» фарами головного света, явно светодиодными.

У новинки можно обнаружить большие боковые окна и низкую линию остекления. Корейцы утверждают, что высота салона была подобрана так, чтобы новый минивэн подошел как для семейных, так и для деловых поездок.

Для «отдельных рынков» Hyundai планирует поставлять модификацию Staria Premium. Эта версия минивэна будет оборудована премиальными опциями и эксклюзивными вариантами отделки.

новинки рынка
11 марта 2021
14