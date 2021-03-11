Hyundai показала тизер своего нового минивена Staria

Судя по компьютерной картинке, новый корейский минивэн наделили достаточно футуристичным дизайном экстерьера. На «морде» машины бросается в глаза длинная горизонтальная полоска дневных ходовых огней над «фасеточными» фарами головного света, явно светодиодными.

У новинки можно обнаружить большие боковые окна и низкую линию остекления. Корейцы утверждают, что высота салона была подобрана так, чтобы новый минивэн подошел как для семейных, так и для деловых поездок.

Для «отдельных рынков» Hyundai планирует поставлять модификацию Staria Premium. Эта версия минивэна будет оборудована премиальными опциями и эксклюзивными вариантами отделки.