Новый седан Mercedes-Benz заметили на дороге

Ожидается, что новинка получит электрическую силовую установку с совокупной отдачей в 408 сил, а полного заряда тяговых батарей хватит на 600 километров пути, что уже сравнимо с запасом хода традиционных автомобилей. Планируется создание и нескольких версий Mercedes-AMG, которые должны быть много мощнее. Кроме того, уже известно, что EQE получит полный привод и продвинутую систему автономного вождения.

Что касается позиционирования, то в модельном ряду немецкого производителя EQE будет стоять рядом с моделью E-класса, а в конкурентах электромобилю маркетологи видят Tesla Model S и Porsche Taycan.

Премьера Mercedes-Benz EQE должна пройти в сентябре. Причем показ может состояться не в онлайн-формате, а на традиционном немецком мотор-шоу, которое переехало из Франкфурта в Мюнхен.