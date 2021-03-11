Новый седан Mercedes-Benz заметили на дороге

Фото: Motor1.com
На дорогах общего пользования фотошпионы заметили прототип седана Mercedes-Benz EQE. Хоть кузов новинки плотно закрыт камуфляжной пленкой, уже сейчас понятно, что компания намерена создать конкурента таким моделям как Tesla Model S и Porsche Taycan.

Ожидается, что новинка получит электрическую силовую установку с совокупной отдачей в 408 сил, а полного заряда тяговых батарей хватит на 600 километров пути, что уже сравнимо с запасом хода традиционных автомобилей. Планируется создание и нескольких версий Mercedes-AMG, которые должны быть много мощнее. Кроме того, уже известно, что EQE получит полный привод и продвинутую систему автономного вождения.

Что касается позиционирования, то в модельном ряду немецкого производителя EQE будет стоять рядом с моделью E-класса, а в конкурентах электромобилю маркетологи видят Tesla Model S и Porsche Taycan.

Премьера Mercedes-Benz EQE должна пройти в сентябре. Причем показ может состояться не в онлайн-формате, а на традиционном немецком мотор-шоу, которое переехало из Франкфурта в Мюнхен.

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11 марта 2021
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