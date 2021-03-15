Toyota останавливает выпуск Land Cruiser 200

Что греха таить: фанаты «крузаков» ждут «трехсотку» очень и очень давно, ведь ветерану Toyota Land Cruiser 200 давно пора оформлять пенсионное удостоверение, чтобы дать дорогу молодому преемнику. Но, очевидно, что премьера свежего поколения японского внедорожника не за горами: как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Россию привезли первый экземпляр новинки!

По предварительной информации, машина получит битурбомотор V6 объемом 3,5 литра и традиционную раму, несмотря на то, что некоторые источники предрекали появление несущего кузова. Теперь осталось лишь дождаться официальных подробностей…

В ожидании TLC 300 мы решили поплотнее познакомиться с рестайлинговым пикапом Toyota Hilux, получившим мощный мотор: это всем хорошо известный 2,8-литровый тойотовский агрегат. Но только японцы «раздраконили» его до 200 сил и 500 Ньютонов на выходе!