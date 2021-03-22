Из военной «мотолыги» сделали гражданскую машину

—Конструкторами ВПК была разработана обоснованная и подтвержденная расчетами программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения. В основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями компании и ее стратегическими партнерами, — сообщил ТАСС генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Гражданская версия тягача, созданного для нужд советской армии в начале 70-х годов прошлого века, получила новую кабину вместимостью до шести человек, современный дизель мощностью 450 л. с. и грузовую платформу с откидным задним бортом. Грузоподъемность заявлена в пределах пяти тонн. Модернизированные «мотолыги», как в народе называют МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, сохраняют возможность преодоления водных преград вплавь.

Гусеничные машины семейства МТ-ЛБ широко распространены как в российских войсках, так и в армиях других стран. На сегодняшний день в ВС РФ насчитывается более 7000 тягачей-транспортеров такого типа.