Тягач Ford F-MAX установил рекорд скорости на льду Байкала

Седельный тягач Ford Trucks F-MAX, выставленный для установления рекордов, ничем не отличался от своих серийных собратьев — разве что на время проведения фестиваля на тягаче была деактивирована система ограничения скорости.

Это значит, что под кабиной стоял совершенно стандартный турбодизель Ecotorq объемом 12,7 литра и мощностью 500 л. с., с которым состыкована 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач ZF TraXon.

Соревновался тягач в двух дисциплинах: в попытке достичь максимальную скорость на льду и в достижении минимального тормозного пути со скорости 80 км/ч.