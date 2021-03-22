Тягач Ford F-MAX установил рекорд скорости на льду Байкала

Фото производителя.
В этом году прошел девятый фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». И впервые участником «дней» оказался тяжелый грузовой автомобиль - флагманский седельный тягач Ford Trucks F-MAX. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, до какой скорости удалось «раскочегарить» фордовский большегруз.

Седельный тягач Ford Trucks F-MAX, выставленный для установления рекордов, ничем не отличался от своих серийных собратьев — разве что на время проведения фестиваля на тягаче была деактивирована система ограничения скорости.

Это значит, что под кабиной стоял совершенно стандартный турбодизель Ecotorq объемом 12,7 литра и мощностью 500 л. с., с которым состыкована 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач ZF TraXon.

Соревновался тягач в двух дисциплинах: в попытке достичь максимальную скорость на льду и в достижении минимального тормозного пути со скорости 80 км/ч.

Фото: Ford Trucks.

На протяжении шести дней Ford Trucks F-MAX под управлением профессионального пилота Илоны Накутис выполнял тренировочные и рекордные попытки. В итоге, максимально зарегистрированная скорость грузовика составила 134 км/ч, а во время тренировок машина ускорялась до 140 км/ч.

В свою очередь, минимальный тормозной путь со скорости 80 км/ч составил 169,45 м. До утверждения официальных результатов соревнований РАФ, результаты попыток считаются предварительными.

И продолжая тему коммерческих «Фордов». Недавно семейство седельных тягачей Ford F-MAX пополнилось новым вариантом исполнения под немудреным названием L. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка отличается не только удлиненной колесной базой, но и возможностью проехать 5000 км после заправки полного бака.

автоспорт, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, мужские игрушки
22 марта 2021
333