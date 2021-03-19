«Прошлогодний Renault Duster с огромными скидками» — новое «кидалово» от автосалонов

На самом деле, все объявления такого толка — от «серых» дилеров, чья главная задача — заманить клиента в свое «логово». А дальше все зависит от мастерства менеджера: если он найдет нужные слова и подходы, случайный визитер купит подержанную машину, либо оформит удивительный по своей невыгодности кредит на новенькое авто (которое при этом стоит тысяч на 200 дороже, чем у «официала»). В общем, схема известная и неоднократно описанная.

Но! В попытках заставить человека встать с дивана и прийти в автосалон представители «серого» автобизнеса придумали новую уловку. Теперь они объясняют беспрецедентные скидки… ижевской сборкой машин. Дескать, на время пандемии в Удмуртии было налажено временное производство «Дастеров» и других кроссоверов Renault.

Притом продавец «честно» предупреждает, что кузова «ижевских» экземпляров отштампованы из неоцинкованной стали, качество сборки хромает, а двигатель собран из самых дешевых деталей. Зато дешево! Пускай, и без гарантии. Естественно, по факту никаких «авто из Ижевска» нет, и никогда не было. Хотя для непосвященного автомобилиста этот бред может звучать вполне достоверно.

Отсюда вывод, который портал «АвтоВзгляд» озвучивал не раз и не два. Обещание огромных, сказочных скидок — это всегда тревожный звоночек, указывающий на бесчестность автосалона.

Но вообще, коронакризисы, валютные колебания и прочие негативные для бизнеса факторы «прикрыли» уже многих сомнительных дилеров, работающих по принципу «не обманешь — не проживешь». Тем не менее, откровенно мошеннических автосалонов в нашей стране все еще хватает. Как их вычислить сразу, чтобы впоследствии не лишиться денег, нервных клеток и последних штанов, портал «АвтоВзгляд» готов рассказать максимально подробно.