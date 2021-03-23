Jeep удивил четырьмя «пасхальными» внедорожниками

Куда интереснее Jeep Jeepster Beach — это, как сейчас говорят, «рестомод». То есть за основу был взят внедорожник Jeepster Commando шестидесятых годов выпуска, к которому приладили новый интерьер, а также агрегаты от современного «Рэнглера». Под капотом «Джипстера» скрыт форсированный двухлитровый турбомотор отдачей 345 л. с.

Другая любопытная вещица — Jeep Magneto. Для ее создания инженеры перевели Wrangler на электротягу, притом сделали это весьма нетривиальным способом. Вместо ДВС появился электромотор отдачей 290 л. с., к которому оказалась пристыкована… «родная» шестиступенчатая «механика». Любопытно, не правда ли?

О серийном производстве ни одной из этих машин речи не идет. Так что ближайшими «товарными» новинками станут внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer. У автомобилей рамная конструкция и три ряда кресел. А еще производитель утверждает, что эти модели — лидеры по пространству на заднем ряду и в багажном отсеке.