Зачем владельцам автомобилей Infiniti обязательно следует заглянуть в автосервис

Специалситы неверно выбрали предел выносливости материала трубы карданного вала. Из-за этого со временем может образоваться усталостная трещина, развитие которой готово стать причиной излома вала. Далее не исключена потеря возможности автомобиля передвигаться.

В наихудшем случае существует вероятность, что трос стояночного тормоза будет поврежден отделившейся частью карданного вала. К счастью, японцы вовремя заметили опасный дефект, и сейчас он будет устранен.

Впрочем, марка Infiniti демонстрирует дотошность буквально во всем. Хотя это не плохо, а даже наоборот. Так, японцы поведали миру о том, что новый кроссовер Infiniti QX60 второго поколения станет первым серийным автомобилем марки, оснащенным самой совершенной версией системы ProPilot Assist. Рассказываем, что это значит.