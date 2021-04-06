LADA Vesta получила совершенно новый салон: первые фото

Первое и главное — на одном из фото отчетливо виден огромный тачскирн медиасистемы, который возвышается над передней панелью. Понятно, что ради него интерьерщикам придется полностью перекроить внутреннее убранство «Весты».

Между тем, ранее директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми подчеркнул порталу «АвтоВзгляд», что флагману марки LADA предстоит стать солиднее и современее. Машина примерит светодиодную оптику, а в салоне появится большой планшет мулььтимедиа. Кроме того, в интерьере будет больше дорогого мягкого пластика. И новые фото только подтверждают слова вазовского босса.

Появиться новинка должна примерно через год. А пока россияне неплохо разбирают нынешнюю «Весту»: по итогам марта было куплено 8 779 таких машин, притом флагманская LADA уверенно обошла по продажам KIA Rio.

Одной из самых популярных версий сейчас является средняя по старшинству версии Comfort. Притом многие покупатели дополнительно заказывают пакет Winter (то бишь «Зимний»). И с недавнего времени LADA Vesta Comfort Winter вдруг стала продаваться за меньшую сумму, чем раньше. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».