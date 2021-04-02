Из «Газели Next» построили «крутой» минивэн

Чтобы уменьшить габариты исходного автомобиля, на него установили низкую композитную крышу. Кроме того, тюнинг-ателье внедрило распашную дверь вместо сдвижной, притом она также выполнена из композита, а не из металла.
Пассажирский отсек оборудовали тремя рядами сидений, а между первым и вторым рядом кресел установили складной столик. Кроме того, в салоне смонтированы светодиодное освещение, розетки для смартфонов, отопитель и моноблочный кондиционер.
Как уверяют авторы проекта, на выходе получился универсальный вместительный «вэн», который подойдет для проведения экспресс-совещаний, перевозки гостей, а также организации трансфера. Также новинку можно рассматривать как семейное авто.
Другая коммерческая новинка — новый Volkswagen Caddy, который готовится к выходу на российский рынок. К нам везут как пассажирские версии, так и чисто коммерческие варианты исполнения. Будет даже кемпер Caddy California с комплектом мебели, кроватью и настоящей кухней.