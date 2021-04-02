Из «Газели Next» построили «крутой» минивэн

Чтобы уменьшить габариты исходного автомобиля, на него установили низкую композитную крышу. Кроме того, тюнинг-ателье внедрило распашную дверь вместо сдвижной, притом она также выполнена из композита, а не из металла.

Пассажирский отсек оборудовали тремя рядами сидений, а между первым и вторым рядом кресел установили складной столик. Кроме того, в салоне смонтированы светодиодное освещение, розетки для смартфонов, отопитель и моноблочный кондиционер.