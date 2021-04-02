Из «Газели Next» построили «крутой» минивэн

Фото производителя.
Горьковский автозавод выпускает лишь крупные версии «Газели Next», поэтому нижегородская компания «Форвард» решила своими силами расширить гамму исполнений. Так, российский доработчик построил, как он сам выражается, «компактный минивэн», а точнее — «деловое купе».

Чтобы уменьшить габариты исходного автомобиля, на него установили низкую композитную крышу. Кроме того, тюнинг-ателье внедрило распашную дверь вместо сдвижной, притом она также выполнена из композита, а не из металла.

Пассажирский отсек оборудовали тремя рядами сидений, а между первым и вторым рядом кресел установили складной столик. Кроме того, в салоне смонтированы светодиодное освещение, розетки для смартфонов, отопитель и моноблочный кондиционер.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Как уверяют авторы проекта, на выходе получился универсальный вместительный «вэн», который подойдет для проведения экспресс-совещаний, перевозки гостей, а также организации трансфера. Также новинку можно рассматривать как семейное авто.

Другая коммерческая новинка — новый Volkswagen Caddy, который готовится к выходу на российский рынок. К нам везут как пассажирские версии, так и чисто коммерческие варианты исполнения. Будет даже кемпер Caddy California с комплектом мебели, кроватью и настоящей кухней.

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2 апреля 2021
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