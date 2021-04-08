Arqus Scarabee: зачем армии мира переходят на гибридные броневики

Кто-то должен быть первым? Французы! В любом деле они оглядываются на мир с вопросом: вы не забыли про нас? И потому готовы удивлять, вызывая озадаченность безграничного недоумения. И первыми сделали гибридный броневик. Тихо красться в разведку, не оставляя следов, соблюдая экологическую чистоту войны. Следующий шаг — снаряды по «Евро 7», мины из полностью натуральных материалов и крылатая ракета из возобновляемых ингредиентов?

Броневик называется Arquus Scarabee. Родословная у него не уступает по сложности любому дворянскому роду Франции, генеалогически переплетаясь со всем миром. Официальный производитель — Renault Trucks Defense, с 2001 года принадлежащая Volvo Group, которая, в свою очередь, с 2010 года находится под протекторатом Geely Group.

Бронеавтомобиль разведки Arquus Scarabée изначально гибридный и не имеет модификации с одиноким ДВС. У него дизельный V6 мощностью 300 л. с. и обязательный электромотор еще на 70 кВт. Французы восхищенно отмечают — если продавить педаль акселератора в kickdown, машина кратковременно становится самым быстрым броневиком планеты, удирая от врага со скоростью 130 км/ч, унося от неприятностей восемь тонн снаряженной массы.