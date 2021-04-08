Arqus Scarabee: зачем армии мира переходят на гибридные броневики

Кто-то должен быть первым? Французы! В любом деле они оглядываются на мир с вопросом: вы не забыли про нас? И потому готовы удивлять, вызывая озадаченность безграничного недоумения. И первыми сделали гибридный броневик. Тихо красться в разведку, не оставляя следов, соблюдая экологическую чистоту войны. Следующий шаг — снаряды по «Евро 7», мины из полностью натуральных материалов и крылатая ракета из возобновляемых ингредиентов?
Броневик называется Arquus Scarabee. Родословная у него не уступает по сложности любому дворянскому роду Франции, генеалогически переплетаясь со всем миром. Официальный производитель — Renault Trucks Defense, с 2001 года принадлежащая Volvo Group, которая, в свою очередь, с 2010 года находится под протекторатом Geely Group.
Бронеавтомобиль разведки Arquus Scarabée изначально гибридный и не имеет модификации с одиноким ДВС. У него дизельный V6 мощностью 300 л. с. и обязательный электромотор еще на 70 кВт. Французы восхищенно отмечают — если продавить педаль акселератора в kickdown, машина кратковременно становится самым быстрым броневиком планеты, удирая от врага со скоростью 130 км/ч, унося от неприятностей восемь тонн снаряженной массы.
Чтобы мир удивился еще сильнее, Arquus Scarabée — полноуправляемый. Французы скромно умалчивают, что повторяют ошибку задних поворачивающихся колес вслед за немцами, вторгшимися в Россию как раз на полноуправляемых машинах, якобы способных крутить пируэты среди русских елок, но безнадежно ломавшихся от избыточной сложности сразу за Березиной. Копируя чужую ошибку, Renault Trucks Defense добавила щепотку прогресса, отдав управление задними колесами CAN шине, но совместив исполнительный механизм с гидравликой.
Поскольку в однобортном сейчас никто не воюет, покрою уделено максимум внимания. Поэтому Arquus Scarabée получил две элегантные сдвижные двери по бокам. Чтобы навсегда законсервировать экипаж в этой консервной банке, будет достаточно подпереть двери палкой, воздав должное французской нетрадиционной инженерной ориентации. Зато броневик получился красивым, с эстетично возложенной броней, нарядной светотехникой и явным тяготением к парадному строю на Елисейских Полях.
Зачем на войне гибрид? Французы горды ответом: наша машина бесшумная и без теплового отражения. В определенных режимах, при удачном стечении обстоятельств и ненадолго.