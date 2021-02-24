Российская армия пересаживается на китайские внедорожники Haval H9

По данным сайта avto-nomer.ru, по дорогам России сейчас ездит, как минимум 19 армейских Haval H9, притом «география» из обитания не ограничена одним регионом. Внедорожники встречались пользователям сервиса по всей стране — от Калинградской области до Приморского края, а одна машина даже попалась… в Нагорном Карабахе.

Как уверяет сайт «Китайские автомобили», Haval выиграл большой длительный тендер на поставку автомобилей по всем военным округам: техника прошла жесткие испытания, и с конца прошло года модель H9 получила статус основной штабной машиной.

Отметим, что военные могут закупать транспорт отечественного производства. Однако китайские внедорожники формально признаны таковыми, ведь их сборка налажена на недавно построенном заводе компании Haval под Тулой.

Если информация по поводу массовых закупок «Хавейлов» военными окажется правдой, нам останется лишь пожалеть марку УАЗ: ведь если «Патриоты» перестали быть интерсены полковникам и генералам, то и рядовые фанаты ульяновских вездеходов скоро пересядут на «китайцев».

Кстати, на своей страничке в социальных сетях Ульяновский автозавод опубликовал эскиз потенциально новой «Буханки». Таким в теории может стать УАЗ-452 следующего поколения. К счастью или сожалению, но на практике дела с проектом обстоят несколько иначе.