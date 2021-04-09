Lexus показал лучшие показатели продаж в России за всю историю

Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», отметка в 5 000 реализованных автомобилей за один квартал была пройдена впервые в истории Lexus в России, что подтверждает устойчивое развитие бренда.

А еще март 2021 стал одним из самых успешных за всю историю «Лексуса» в России. В первый месяц весны бренд продал 2 491 автомобиль, нарастив продажи на 11%.

По итогам продаж в марте главным хитом оказался Lexus RX, который расходился на 18,1% лучше. Вторым по уровню спроса стал городской кроссовер NX — у него плюс 28% спроса.

- Такие взрывные результаты только подтверждают признание бренда российскими клиентами, и именно это является наилучшим показателем результата в стремлении создавать захватывающие во всех смыслах автомобили, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Виктор Каюрин, управляющий директор по продажам и маркетингу бренда отметил.

Кстати, без малого год провел на службе у «АвтоВзгляда» модный японский кроссовер Lexus NX. Автомобиль испытал на себе не только все ужасы российских направлений и их отсутствие, но еще и пережил самую страшную за последние полвека зиму. Мы покажем вам, что же от него осталось.