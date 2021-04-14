Siemens поможет «Мерседесу» построить новые автомобили

Если говорить конкретно, то берлинский производственный центр Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde будет преобразован в научно-практический центр по цифровизации — именно там партнерам предстоит разработать и внедрить цифровую экосистему по производству автомобилей Mercedes-Benz.

Кроме того, предполагается реорганизация производственной деятельности — в ближайшем будущем компоненты электромобилей также будут собираться в Берлине, на старейшей площадке Mercedes-Benz AG. Соотвественно, все будущие новинки «трехлучевой звезды» будут выпускаться по новым цифровым стандартам.

А пока самая свежая разработка от Mercedes-Benz — обновленный повторно седан CLS. В прошлом году внедрили ему современную медиасистему MBUX и усовершенствованную ездовую электронику. Пришло время подновить внешность и салон.