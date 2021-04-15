Назло КАМАЗу: завод «Урал» ждет большая модернизация

Фото производителя.
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», российский Фонд развития промышленности предоставил автомобильному заводу «Урал» льготный займ на сумму 240 миллионов рублей. В Миассе деньги решили пустить на большую модернизацию производственной площадки.

Так, в ближайших планах автозавода «Урал» — приобрести современное оборудование, необходимое для производства рам: линию перфорации и перегиба лонжеронов, оборудование для холодной клепки рам, моечный агрегат для лонжеронов и оснастку для штамповки цельных лонжеронов и усилителей

Общий бюджет проекта составляет 387 000 000 рублей, из которых 240 млн. будут предоставлены Фондом, как льготный займ. В результате предприятие модернизирует и увеличит собственное производство рам для грузовиков «Урал».

Главный конкурент уральцев — КамАЗ — сейчас готовит новое поколение грузовых внедорожников. И в Миассе, чтобы не уступать сопернику, решили спешно подтянуть качество выпускаемой продукции.

Между тем, «Урал» недавно презентовал новейшую разработку — дорожный бескапотный автомобиль. Это машина 6х4 полной массой 35 тонн, которая только встает на конвейер, притом первые экземпляры уже переданы потребителю.

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15 апреля 2021
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