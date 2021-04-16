На АВТОВАЗе неожиданно сменился президент

На пост президента совет директоров автогиганта утвердил… Николя Мора. Напомним, что он уже руководил флагманом российского автопрома — с апреле 2016 по май 2018 года господин Мор занимал позиции президента и генерального директора АВТОВАЗа.

Николя Мор также сохранит позицию Генерального Директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, а новое место работы и должность Ива Каракатзаниса будет объявлены дополнительно.

Между тем, компания Renault анонсировала приход в подразделение Dacia-Lada нового автомобильного стилиста. Это, скорее всего, означает, что эпоха Стива Маттина во внешности тольяттинских машин в ближайшее время придет к концу.

Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о новом дизайнере, пришедшем на работу в группу Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ.