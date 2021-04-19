Обновленный Lexus ES предстал во всей красе

Внешне рестайлинговый ES можно узнать по измененной решетке радиатора с трехмерным дизайном. Светодиодные ходовые огни получили новый рисунок, а в цветовой гамме появились два новых «колера»: Sonic Iridium и Sonic Chrome.

В салоне также сплошь косметические изменения. Экран в центре передней панели теперь сенсорный, поэтому для того, чтобы к нему было легче тянуться, его придвинули ближе к водителю на 100 мм. В базовой версии диагональ дисплея равна 8 дюймов, а более дорогие комплектации располагают 12,3-дюймовым монитором.

Кроме того, инженеры перенастроили подвеску, поменяли главный тормозной цилиндр и усилитель тормозной системы. Обещают, что таким образом у машины улучшилась управляемость и информативность тормозов.

В список стандартного оснащение вошел пакет активной безопасности Lexus Safety System +. Отныне в него входит продвинутая система предупреждения столкновений, оснащенная радаром и широкоугольной камерой. Электроника способна распознать пешеходов и велосипедистов даже в темное время суток. Кроме этого, есть ассистент удержания полосе, система распознавания дорожных знаков и другие «плюшки».

Что касается гаммы силовых агрегатов, то она не изменилась. Разве что появился гибридный вариант ES 300h F Sport, который вряд ли приедет в Россию.