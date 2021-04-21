Зачем КАМАЗ переносит сборку электробусов в Москву

— На следующей неделе мы планируем открыть финальный этап сборки электробусов в Москве, на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Персонал набран и прошел несколько месяцев обучения в Нефтекамске, — сообщил генеральный директор КамАЗа Сергеей Когогин.

Любопытно, что здание СВАРЗа из-за своей исторической ценности оказалось достаточно сложным для модернизации, из-за чего финальные затраты значительно превысили начальную смету. Однако господин Когогин уверен, что все расход со временем окупятся, так как компания получит существенную экономию в логистике, так как некоторые комплектующие доставляются из Европы.

При этом гендиректор КамАЗа считает, что снижения стоимости электробусов не будет, поскольку 30—40% себестоимости машины обеспечивает ее аккумулятор, а нужная для столичного транспорта модификация батареи дешеветь не собирается. А чтобы уменьшить затраты, компания просчитывает варианты производства и батарей, и электромоторов.

И еще. КамАЗ по заказу столичного «Мосгортранса» разработал и построил 18-метровый сочленный «низкопольник» — в обиходе такие автобусы принято называть «гармошками». Несмотря на заверения некоторых наших коллег, это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вовсе не электрическая, а дизельная модель.