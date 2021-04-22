Huawei смастерил автомобиль. Но это неточно

Из какой области партнер, на всякий случай умалчивается. Но, возможно, что имеется ввиду не китайский автогигант местного розлива, а, например, американская певица Miley Ray Cyrus. Певица с телефоном все же логичнее, чем телефон с автомобилем.

Как принято у китайцев, готового автомобиля еще нет, зато есть премьера на нынешнем Шахайском автосалоне и много красивых картинок. Huawei решил не отвечать на вопрос, почему у такого передового и креативного производителя не получился электромобиль.

Вместо него удалось смастерить гибрид с запасом хода на батарейках в 180 км. А если разбавить электричество бензином, то получится заветные для любого китайского строителя суперавтомобилей 1000 км.