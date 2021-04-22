Huawei смастерил автомобиль. Но это неточно

Фото производителя.
Сначала автомобили взялась делать корейская компания Samsung. Но удар граблями по лбу оказался сокрушительным настолько, что вместо тихого фиаско грянул национальный кризис, чуть не похоронивший ключевого производителя электроники. Затем, через долгую паузу, на грабли наступила Apple. Чтоб смягчить удар в голову, американцы союзниками назначили Hyundai. Теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в аналогичную затею встряла китайская Huawei на пару с никому неизвестным юридическим лицом Cyrus.

Из какой области партнер, на всякий случай умалчивается. Но, возможно, что имеется ввиду не китайский автогигант местного розлива, а, например, американская певица Miley Ray Cyrus. Певица с телефоном все же логичнее, чем телефон с автомобилем.

Как принято у китайцев, готового автомобиля еще нет, зато есть премьера на нынешнем Шахайском автосалоне и много красивых картинок. Huawei решил не отвечать на вопрос, почему у такого передового и креативного производителя не получился электромобиль.

Вместо него удалось смастерить гибрид с запасом хода на батарейках в 180 км. А если разбавить электричество бензином, то получится заветные для любого китайского строителя суперавтомобилей 1000 км.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Пока никто ничего не понял про примитивную и устаревшую машину, Huawei бодро заявляет: мощность 550 л. с., но не двигателя объемом 1.5, а всего вместе взятого. И, чуть не забыли, картинки в планшете разгоняют кроссовер Huawei да 100 км/ч за 4.7 сек. Но это неточно.

Иными словами, является ли изделие имени Huawei автомобилем, производитель не очень знает. Поэтому акцент делается не на способности ездить, а на электронику: количество дисплеев, динамиков, прошивок, процессоров. Кстати, называется машина вовсе не Huawei. И даже не Cyrus. Ей придумали более яркое и впечатляющее имя Seres SF5. Будет ли это изделие выпускаться, пока непонятно. Но цена уже есть: $33 000.

…Автомобили у производителей электроники не получаются. Освоив пьезо-розжиг, трудно инсталлировать его в дровяную печь. Но пока тема автомобиля остается прибыльной, хочется заработать и на ней. Следующий тренд: совместное производство Huawei и роликовых коньков, велосипедов, скейтов, детских колясок и самокатов. Важно, чтобы Huawei не захотелось летать.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, новая модель, гибриды, гибридные авто, китайские авто
22 апреля 2021
79