Volkswagen пообещал засудить Great Wall за плагиат

А дело было так. На Шанхайском автосалоне дочерний бренд Ora вдруг выкатил ретроспективный концепт Punk Cat, который своими обводами явно напоминал классического фольксвагеновского «Жука». Впрочем, авторы проекта немного изменили знакомые всем пропорции, а также отказались от двухдверного формата, наделив хетчбэк четырьмя дверями.

Это взбесило немецкую сторону настолько, что концерн Volkswagen пообещал максимально оперативно провести анализ внешности Ora Punk Cat, чтобы затем обратиться в суд с заявлением о плагиате.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», несмотря на статус концепта, бренд Ora уже начал тестовую сборку скандальной новинки. И наивно полагать, что юристы компании Great Wall не подготовились к возможной негативной реакции со стороны «Фольксвагена»… В любом случае, этот сканадл еще не дошел до своего пика, и впереди нас явно ждет долгое вязкое разбирательство.

А пока предлагаем порассуждать. О чем, скажите, думает российский автолюбитель, выбирая сегодня в качестве очередного — или даже первого — автомобиля, машину родом из КНР? Еще лет пять-семь назад — понятно о чем: о заметной разнице в цене по сравнению с конкурентами. Но нынче стоимость «поднебесных» авто фактически сравнялась с европейскими и другими азиатскими аналогами, а каверзные вопросы — остались.