Названы цена и сроки выхода на рынок нового Lexus LX

Как сообщает BestCarWeb, презентация нового Lexus LX состоится в августе-сентябре. Помимо некоторых доработок в дизайне, автомобиль получит целую россыпь умной электроники, отвечающей за безопасность и комфорт.

Впрочем, куда любопытнее, что под капотом внедорожника пропишется новенький турбированный двигатель о 3,5 литрах с шестью цилиндрами. В пару к нему приставлена 10-скоростная автоматическая трансмиссия. А еще ожидается появление гибридной версии. Правда, до нашего рынка она вряд ли доедет.

Разумеется, останется в силовой линейке и старый добрый V8. Как мы знаем, многие владельцы Lexus LX попросту не мыслят свою машину без могучего атмосферника объемом 5,7 литров. Вероятно, именно поэтому японцы и не стали лишать своих поклонников «бензожорного» счастья.

Кстати, известны и цены, пусть пока и предварительные. На домашнем рынке новинка попросит за себя не менее 12,5 млн иен, что в переводе на наши деньги составит около 8,5 млн рублей. А это на 1,3 млн дороже нынешнего Lexus LX. Впрочем, воспользовавшись дефицитом, дилеры наверняка накрутят и того больше. Во всяком случае, сегодня в шоу-румах можно найти дореформенные автомобили на 1 млн дороже рекомендованных прайсов.