Geely оставит россиян без недорогого кроссовера Emgrand X7

О том, что продажи Geely Emgrand X7 будут свернуты через несколько месяцев, сообщает сайт «Китайские автомобили». Непрямым, но все же наследником модели можно считать более современный и совершенный Atlas: с двухлитровым атмосферником, механической коробкой и передним приводом такой сейчас можно взять за 1 359 990 ₽.

Само сокрашщение гаммы можно считать временным. Уже скоро нам представят семейный кроссовер Geely Atlas Pro. Как нам стало известно, дилеры марки в России начнут принимать заказы на новинку в третьем квартале 2021 года.

Также россиянам есть смысл дождаться локального дебюта флагманского Geely KX11. Тем более, что это ожидание будет недолгим — продажи новинки назначены на 2022 год. Главное, чтобы цены на премиальный кроссовер не оказались заоблачными.

Между тем, на китайском кроссовере Geely Emgrand X7 обозреватель портала «АвтоВзгляд» отъездил 2 года. Рассказываем, во что за это время превратился автомобиль.