Genesis представил свой первый универсал

Корейцы разрабатывали универсал G70 Shooting Brake с прицелом на европейских покупателей, ведь в Старом Свете без такого типа кузова успеха не видать. Официальная премьера модели еще впереди, пока же известно, что по габаритам пятидверный автомобиль не отличается от седана. При этом корейцы обещают увеличенный на 40% грузовой отсек и разрезную спинку заднего дивана, раскладывающуюся в пропорции 40:20:40.

Что касается салона, то он точно повторяет седан, пережившщий рестайлинг осенью прошлого года. В списке оснащения значится крупный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, софт которой автоматически обновляется через беспроводное соединение с интернетом.

Если говорить о технической части, то пока по ней информации нет, поэтому предположим, что универсал получит такие же силовые агрегаты, что и седан G70.