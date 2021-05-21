Илон Маск готов выпускать Tesla в России

Сейчас «Теслы» ввозят так называемые серые импортеры, которые по итогам прошлого года продали чуть больше 200 машин. Но американсксая марка уверена, что россияне готовы покупать гораздо больше электромобилей, поэтому Маск… потенциально рассматривает Россию, как место для постройки целого автозавода. Правда, больше никакой конкретики эпатажный миллиардер не сообщил.

Сейчас Tesla располагает пятью сборочными площадками: в США, Китае и Голландии и строит два новых завода. То есть российский конвейер может стать восьмым. Но учитывая антироссийские санкции со стороны США, планы «всемогущего Илона» могут сорваться по политическим мотивам.

К тому же, чтобы затевать производство электромобилей, надо трезво оценивать рынок сбыта. А мы прекрасно понимаем, что россияне вряд ли будут расхватывать дорогущие «Теслы» вместо «Вест» и «Солярисов» (как, впрочем, и наши соседи из Казахстана и Белоруссии).

Между тем, власти нашей страны вбухают 400 млрд. рублей в «русскую Tesla» от КамАЗа. Правда, пока не вполне ясно, что за цель преследуют чиновники, пытаясь пересадить народ на электромобили… Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о новом витке электромобильности в министерских коридорах.