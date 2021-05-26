Для LADA Granta теперь можно заказать «крутую» заводскую «музыку»

Заказать новую «мультмедийку» можно, начиная со «средней» комплектации Comfort. Правда, доплата за комплекс EnjoY Pro составляет аж 40 400 рублей! За что прояст такие деньги? Как минимум, за технологию объемного звука Arkamys, когда акустика настраивается исходя из архитектуры и объема конкретной «Лады».

Кроме того, утройство имеет яркий 7-дюймовый экран, на который выводится оболочка «Яндекс.Авто», что позволяет пользоваться приложениями этой компании — «Навигатором», «Музыкой», «Алисой» и «Заправками».

Кроме того, медиацентр поддерживает протколы связи Android Auto и Apple CarPlay. Для подключения к интернету (и обновления «по воздуху») сюда встроен модуль Wi-Fi, а также организован отдельный разъем для подключения модема.

И еще одна новость из жизни «Гранты». С середины мая АВТОВАЗ начал ставить на «Гранту» новый 8-клапанный мотор — отдачей 90 сил вместо прежних 87. Он мощнее, моментнее, экономичнее и практичнее предшественника. Правда, уже после запуска выяснилась неприятная особенность: при работе двигателя на холостых оборотах машину стало ощутимо потряхивать. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».