АВТОВАЗ официально рассказал, каким будет новое поколение легендарной «Нивы»

Итак, официально объявлено: LADA Niva нового поколения выйдет на рынок в 2024 году. При этом новинка сохранит основные свои преимущества легендарного автомобиля — высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

«Ниву-3» будут строить на платформе CMF-B из ассортимента Renault-Nissan. Однако подходящего внедорожного «блока» — с полным приводом и понижающей передачей — в гамме альянса просто нет. Поэтому его как раз предстоит создать инженерам АВТОВАЗа.

В общем, паника, что АВТОВАЗ сделает из легенды банальный «паркетник», оказалась преждевременной. В новом поколении внедорожник-легенда останется толковым вездеходом, а не городским кроссовером. Более того: в начале этого года российский автопроизводитель опубликовал тизер будущей LADA Niva: судя по этой картинке, в облике модели сохранятся черты первых ВАЗ-2121.

И еще одна новость из Тольятти. С середины мая АВТОВАЗ начал ставить на «Гранту» новый 8-клапанный мотор с отдачей 90 сил вместо прежних 87. Он мощнее, моментнее, экономичнее и практичнее предшественника. Правда, уже после запуска выяснилась неприятная особенность: при работе двигателя на холостых оборотах машину стало ощутимо потряхивать. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».