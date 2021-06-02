АВТОВАЗ удивился популярности метановых автомобилей LADA

Знатоки отечественного автопрома прекрасно знают, что модели серии LADA CNG используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан. Инженеры автогиганта не перестают повторять, что природный газ увеличивает ресурс мотора и снижает стоимость эксплуатации авто. Так, при среднегодовом пробеге в 20 000 км затраты на топливо снижаются до 3 раз, а экономия достигает 40 000 ₽ Хотя финальный результат, разумеется, зависит от стиля вождения.

Собственно, именно благодаря своей экономичности битопливные автомобили успешно используются в качестве рабочего транспорта. К примеру, около 30% от всех выпущенных LADA Vesta CNG нашли себе работу в службах такси. Сейчас купить седан LADA Vesta CNG можно по цене 805 900 рублей, так как на автомобиль распространяется субсидия Ecogas, введенная по инициативе Минпромторга РФ.

А вот пропан-бутан перестал быть выгодным для частников и перевозчиков. Поэтому российские водители массово отказываются от газомоторного топлива в пользу бензина.