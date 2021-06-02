Кто и зачем построил новый российский внедорожник «Наемник»

Во многих источниках поспешили сообщаить, будто основой для «Наемника» (производитель предпочитает написание Nayomnik) послужила вазовская «Нива». Однако это не так: авторы новинки настаивают, что даже детали подвески — полностью оригинальные, не говоря уже про шасси, реализованное по полноуправляемой схеме. Проще говоря, у внедорожника могут поворачиваться не только передние, но и задние колеса, благодаря чему машина готова двигаться «в режиме краба». Прямо как новейший американский Hummer!

Большая часть комплектующих, включая двигатель, — российского производства. Правда, представители АО «ЮТЭК» пока решили не сообщать ни мощность, ни марку мотора. Но отметили, что под капотом броневика могут быть установлены как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Привод — постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.