Кто и зачем построил новый российский внедорожник «Наемник»

Фото производителя.
Странно, когда новый автомобиль презентует не производитель, а региональное министерство энергетики, промышленности и связи. Между тем, компактный армейский броневичок «Наемник», созданный компанией АО «ЮТЭК» из города Михайловск, представило именно Минэнерго Ставропольского края. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности этой разработки.

Во многих источниках поспешили сообщаить, будто основой для «Наемника» (производитель предпочитает написание Nayomnik) послужила вазовская «Нива». Однако это не так: авторы новинки настаивают, что даже детали подвески — полностью оригинальные, не говоря уже про шасси, реализованное по полноуправляемой схеме. Проще говоря, у внедорожника могут поворачиваться не только передние, но и задние колеса, благодаря чему машина готова двигаться «в режиме краба». Прямо как новейший американский Hummer!

Большая часть комплектующих, включая двигатель, — российского производства. Правда, представители АО «ЮТЭК» пока решили не сообщать ни мощность, ни марку мотора. Но отметили, что под капотом броневика могут быть установлены как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Привод — постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Фото производителя.

В основе машины лежит несущий бронированный кузов из стальных листов, на который можно навешивать дополнительные защитные пластины и оборудование. Обещано, что загадочная новинка, возникшая буквально из ниоткуда, будет отличаться «высокой маневренностью и проходимостью», а также «обеспечивать высокую безопасность экипажа из трех человек».

Любопытно, что на базе «Наемника» планируется создать и гражданский внедорожник! Но пока до этого, мягко говоря, далеко. При этом на Ставрополье, в том самом Михайловске, простаивает огромный завод «Ставрополь-Авто», где пробовали выпускать китайские DW Hower H3 и H5. Но связаны ли между собой эта производственная площадка и АО «ЮТЭК», напрямую нигде не говорится…

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2 июня 2021
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