Infiniti бесплатно отремонтирует кроссоверы FX

Фото производителя.
Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» уже объявляла отзыв 483 немолодых кроссоверов Infiniti FX35 и FX45, что были изготовлены с 17 мая 2006-го по 6 июня 2008 года. А теперь этим же машинам вновь предстоит отправиться на сервис.

Так, для подушек безопасности, которые менялись до этого, объявлена уже вторая по счету отзывная кампания. Оказывается, пассажирский эирбег нового образца оказался бракованным — подушка при срабатывании может разорваться.

Исследование показало, что мешок подушки неправильно сложили, и в итоге внутреннее давление может неожиданно возрасти при высоких температурах, сообщает пресс-служба Росстандарта. Соответственно, на всех машинах заменят модули подушки безопасности пассажира.

Тем не менее, в жизни марки Infiniti есть и позитивные новости. Скажем, на протяжении последних месяцев японцы всячески анонсировали грядущий дебют новейшего QX60, публикуя фотографии закамуфлированных прототипов, разнообразные технические подробности и многое другое. А теперь, наконец, назначена конкретная дата, когда новинка будет рассекречена.

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2 июня 2021
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