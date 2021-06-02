Infiniti бесплатно отремонтирует кроссоверы FX

Так, для подушек безопасности, которые менялись до этого, объявлена уже вторая по счету отзывная кампания. Оказывается, пассажирский эирбег нового образца оказался бракованным — подушка при срабатывании может разорваться.

Исследование показало, что мешок подушки неправильно сложили, и в итоге внутреннее давление может неожиданно возрасти при высоких температурах, сообщает пресс-служба Росстандарта. Соответственно, на всех машинах заменят модули подушки безопасности пассажира.

Тем не менее, в жизни марки Infiniti есть и позитивные новости. Скажем, на протяжении последних месяцев японцы всячески анонсировали грядущий дебют новейшего QX60, публикуя фотографии закамуфлированных прототипов, разнообразные технические подробности и многое другое. А теперь, наконец, назначена конкретная дата, когда новинка будет рассекречена.