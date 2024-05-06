Почему в России резко возросли продажи автомобильных клаксонов

Любопытную особенность заметили продавцы автозапчастей во многих крупных российских регионах: водители внезапно активизировали закупки автомобильных клаксонов, причем как классических и оригинальных, так и увеличенной мощности. В Сибири, на Дальнем Востоке и на Камчатке магазины говорят о 35% росте спроса. В чем причина? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Погудеть у нас любили всегда, но в этом году — особенно

Кто не любит побибикать — на наших многострадальных дорогах страдает: выскочивший под колеса пешеход, «заснувший» таксист или газелист, увлеченный мобильным телефоном, способны «натворить дел», если вовремя им о себе не «напомнить».

Считается, что установка «паровозного» гудка, мгновенно возвращающего сознание и понимание всем участникам дорожного движения — это нарушение нашей местной «легенды» под кодовым названием ст. 12.5.1 КоАП РФ, но проверить эту «доработку» сложно, поэтому сотрудники полиции редко обращают на нее внимание.

А вот российские водители в 2024 году внезапно это самое внимание обратили, причем массово: в Сибири, на Дальнем Востоке и на Камчатке, повторим, заметно подскочили продажи клаксонов. Продавцы говорят, что спрос на товар вырос более чем на треть и падать не спешит, а многие магазины к столь внезапному и неожиданно проснувшемуся интересу автомобилистов оказались не готовы. В результате, естественно, подскочили и цены. Но в чем же причина повышения спроса на неожиданный предмет автомобильного оснащения?

Фото globallookpress.com

Коллеги из «МК на Сахалине» сообщают, что популярность «гудков» связана с массовым выходом медведей из спячки. Внезапно оказалось, что клаксон способен прогнать голодного и злого косолапого намного эффективнее других средств.

Мишки, услышав «рев железного зверя», активно ретируются, а само использование «пугалки» куда безопаснее альтернатив. Более того, проблема ведь не только в медведях: «природа настолько очистилась», что дикие звери начали массово переходить через проезжую часть, а лучший способ избежать аварии — посигналить.

Стоит только помнить, что использовать клаксон для «ускорения» или устрашения лося — не стоит. Сохатый может воспринять характерный звук как призыв и «принять бой», что закончится плохо и для животного, и для автомобиля, и для водителя с пассажирами.

Увидев на дороги лося, который выходит полакомиться солью, нужно предельно аккуратно и осторожно, снизив скорость и заполучив чуть больше времени для маневра, его объехать. Ну и не забыть призвать на свою сторону удачу, без которой в некоторых случаях разойтись с «лесной коровой» просто невозможно.