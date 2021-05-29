5 явных преимуществ вариатора перед другими трансмиссиями

Несомненный плюс вариатора в том, что он дешевле классического «автомата». Именно поэтому его так часто начали ставить на свои машины многие автопроизводители. А еще эта трансмиссия обеспечивает неплохую плавность хода, что добавляет комфорта в городе. Да и надежность CVT неплохая. Вот пять преимуществ вариатора перед другими «коробками».

Простота

Мало кто знает, но вариатор — это самая простая трансмиссия с точки зрения конструкции! Даже проще, чем классическая механическая коробка передач. В CVT есть только один основной элемент — ремень, который взаимодействует с конусами. Он соединяет входной и выходной вал, что обеспечивает широкий диапазон передаточных отношений.

Цепь, а не ремень

Если хотите, чтобы вариатор не доставлял проблем, выбирайте агрегат, у которого не классический ремень, а цепь. Такую конструкцию можно встретить во многих моделях Audi и Subaru. «Цепная коробка» может пройти и 300 000 км без ремонта, что по нынешним временам очень неплохо.