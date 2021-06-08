Камера заднего вида станет обязательным оборудованием для японских машин

Японское правительство твердо решило превратить камеры заднего вида и датчики, предотвращающие столкновения при движении задним ходом, в стандартное оборудование для всех новых авто в стране. Для этого будут соответствующим образом изменены национальные нормативные акты, регулирующие технические требования к новым автомобилям.

Новелла вступит в силу в мае 2022 года, пишет местная газета Asahi. На старые модели, выпуск которых продолжается и по сей день, нововведение распространится, начиная с мая 2024 года. Предполагается, в частности, что камера заднего вида должна быть способная фиксировать препятствие на расстоянии от 0,3 до 3,5 метра.

На данный момент, камеры заднего вида устанавливаются в Японии на автомобили в виде дополнительной опции. В качестве стандартного оборудования ими комплектуются дорогие модели. Сообщается, что вводя новое требование к машинам относительно камер заднего вида, правительство Японии намеревается сыграть лидирующую роль в выработке единого международного стандарта для таких устройств.