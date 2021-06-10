Стартовало производство нового бюджетного кроссовера Skoda Kushaq

Что представляет собой компактный кроссовер Skoda Kushaq, портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно. А теперь подоспели весьма любопытные производственные нюансы о бюджетной чешской новинке.

Оказалось, что не только Kushaq, но и все последующие модели SUV для рынка Индии будут основаны на локальной версии модульной платформы, что получила название MQB-A0-IN. А все потому, что она соответствует новым, более строгим экологическим требованиям и правилам безопасности.

Также чешский бренд декларирует высочайший уровень локализации — на уровне рекордных 95%! Этого удалось достичь благодаря тому, что адаптация модульной платформы велась преимущественно в местном технологическом центре, открытом в январе 2019 года.

Так что на родину Махатмы Ганди Skoda имеет большие виды. Что неудивительно: в 2020 году в Индии, где проживает 1,3 млрд человек, было продано около 3 миллионов новых автомобилей.

И немного российских новостей. Недавно представленный на нашем рынке Skoda Karoq расширил перечень спецификаций, стал технологичнее и моднее. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».