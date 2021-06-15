Пустые хлопоты: зачем Sollers сменил название

Чтобы показать широту тематического охвата и выход за рамки автомобильной темы, фирма сменила название. Теперь она не Sollers, а Sollers Auto. Переименование связано с тем, что предприятие '«начинает развивать новые виды бизнесов, связанных с сервисами в области мобильности». Круто — это вам не качество уже выпускаемого продукта повышать…

Помимо заводов УАЗ, ЗМЗ, Ford, Mazda, Sollers Auto нынче — оператор услуг аренды и подписки на автомобили, центр разработок и лизинг. Возможно, слово Auto пришло в название, чтобы развивать прокат велосипедов, аренду самокатов и производство электротехники. Ведь логично? Особенно, если затраты на переливание из пустого в порожнее положат на кошелек потребителя. Так что очередное подорожание ульяновской техники — не за горами…