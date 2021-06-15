Пустые хлопоты: зачем Sollers сменил название

Фото m.auto.ru
Когда у холдинга несколько направлений деятельности, в названии желательно избегать привязки к одной из ее сфер. Худший пример — слово «Авто» в имени компании. Благодаря нему суть заужена до единственной автомобильной темы и в случае расширения бизнеса придется либо переименовываться, либо создавать дочерние предприятия с новыми названиями, требующими денег на раскрутку. Поэтому слово «Авто» желательно избегать. Но все иначе в русском «Соллерсе».

Чтобы показать широту тематического охвата и выход за рамки автомобильной темы, фирма сменила название. Теперь она не Sollers, а Sollers Auto. Переименование связано с тем, что предприятие '«начинает развивать новые виды бизнесов, связанных с сервисами в области мобильности». Круто — это вам не качество уже выпускаемого продукта повышать…

Помимо заводов УАЗ, ЗМЗ, Ford, Mazda, Sollers Auto нынче — оператор услуг аренды и подписки на автомобили, центр разработок и лизинг. Возможно, слово Auto пришло в название, чтобы развивать прокат велосипедов, аренду самокатов и производство электротехники. Ведь логично? Особенно, если затраты на переливание из пустого в порожнее положат на кошелек потребителя. Так что очередное подорожание ульяновской техники — не за горами…

автопродажи, авторынок, производители, автозаводы
15 июня 2021
325