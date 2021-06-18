Skoda снова повысила цены на автомобили в России

По информации «Цена Авто», подорожание в линейке чешской марки на российском рынке составило от 36 000 до 156 000 рублей, то есть на 1,8—4,8%. Правда, потяжелели в стоимости не все модели «Шкода» — бестселлеры Rapid и Octavia сохранили свои позиции в прайс-листах.

Между тем, компактный кроссовер Skoda Karoq прибавил в стоимости 36 000 рублей, Superb — в зависимости от модификации — подорожал на 103 000—106 000 рублей, а топовый Kodiaq — на все 156 000. Спасибо, что хотя бы в более приземленных версиях Active, Ambition и Style кроссовер не изменил себе в ценовом позиционировании.

Любопытно, что невзирая на кризис и повышение цен на топливо, спрос на автомобили продолжает расти. Правда, согласно независимым исследованиям, потребители все больше смотрят в сторону малолитражек.