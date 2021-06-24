УАЗ «Полуторка» получила новую модификацию

Фото производителя.
Как известно, в московской зоне «грузового каркаса» запрещено появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны. И чтобы новый УАЗ «Полуторка» покупали не только региональные, но и столичные перевозчики, ульяновцы выпустили 2,5-тонную версию этой машины.

Новая модификация может въезжать на территорию «грузового каркаса» и двигаться по левой полосе автомагистралей. Притом конструктивно новинка повторяет стандартный грузовичок массой 3,5 тонны. Проще говоря: снижение общей массы произошло только по документам.

От себя добавим, что капотная компоновка не слишком подходит для мегаполиса — в условиях города полукапотники вроде «Газели» будут маневреннее. Кроме того, УАЗ не предлагает для своей разработки экономичных дизельных моторов, есть лишь бензиновый и пропановый варианты.

Напомним, что в этом году Ульяновский автозавод провел серьезную работу над ошибками в отношении своего УАЗ «Профи», ликвидировав наиболее «сырые» места в конструкции грузовичка. Так появилась модель «Полуторка». И портал «АвтоВзгляд» был одним из первых, кто оценил качество этих доработок.

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24 июня 2021
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