Volvo построит новый завод и выпустит электрический кроссовер XC60

На первоначальном этапе Volvo Car Group и Northvolt откроют центр исследований и разработок, который начнет свою деятельность в следующем году. Именно здесь компании начнут трудиться над новейшими технологиями для электромобилей Volvo и Polestar.

Еще спустя четыре года в Европе начнет свою работу новый завод с производством до 50 гигаватт-часов ежегодно. А ныне действующее предприятие по выпуску батарей Northvolt увеличит мощность до 15 ГВт*ч аккумуляторных элементов в год.

Согласно стратегическому плану, к 2030 году половину продаваемых автомобилей Volvo в мире будут составлять модели на электричестве. Первой ласточкой, которой перепадут новейшие аккумуляторные батареи, станет электрокроссовер Volvo XC60. На сегодняшний день модель является самой продаваемой в продуктовой линейке шведской марки.