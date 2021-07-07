Как купить крутую Ferrari за 3000 евро

Но самый яркий пример страсти, считающийся общепризнанным — модель любимицы в коллекционном масштабе 1:43 или 1:18. Чаще всего он встречается на автомобильных фестивалях и слетах, когда на торпедо хозяин выставляет маленькую копию своей большой любви. Всеобщий восторг зрителей подтверждает его правоту.

Итальянская Ferrari полагает именно этот вариант самым очевидным. Изучая своих клиентов, производитель установил, что владельцы любят хвастаться не только настоящим Ferrari, но и его точной копией.

Максимально точной, чтоб совпадал не только цвет, но и мелкие подробности модификаций, спецверсий, ограниченных серий. Поэтому Ferrari договорилась с британским производителем масштабных моделей Amalgam и отныне покупатель настоящего Ferrari может сразу заказать точную копию авто в масштабе 1:8 или 1:12. Увы, тут итальянцы просчитались.