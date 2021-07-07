Как купить крутую Ferrari за 3000 евро

Но самый яркий пример страсти, считающийся общепризнанным — модель любимицы в коллекционном масштабе 1:43 или 1:18. Чаще всего он встречается на автомобильных фестивалях и слетах, когда на торпедо хозяин выставляет маленькую копию своей большой любви. Всеобщий восторг зрителей подтверждает его правоту.
Итальянская Ferrari полагает именно этот вариант самым очевидным. Изучая своих клиентов, производитель установил, что владельцы любят хвастаться не только настоящим Ferrari, но и его точной копией.
Максимально точной, чтоб совпадал не только цвет, но и мелкие подробности модификаций, спецверсий, ограниченных серий. Поэтому Ferrari договорилась с британским производителем масштабных моделей Amalgam и отныне покупатель настоящего Ferrari может сразу заказать точную копию авто в масштабе 1:8 или 1:12. Увы, тут итальянцы просчитались.
Несмотря на отменную деталировку, такая модель не считается коллекционной и заведомо обречена на оговорки, пояснения и не очень четкие намеки на эксклюзив и единственный экземпляр. Зато сделана модель будет с максимальным соответствием. Британский Amalgam использует заводские чертежи, исходные данные системы автоматизированного проектирования и от 600 до 800 фотографий. На разработку каждой модели уходит до 4500 часов, а на ее изготовление — не менее 400 часов. И хотя выпускают копии вручную либо в Венгрии (что неожиданно), либо в Китае (что ожидаемо), стоимость все равно весьма высока — €3000.
Сегодня итальянцы готовы предложить клиентам копии Ferrari Roma, 812 Superfast, 812 GTS, Portofino M, SF90 Stradale или SF90 Spider. В день покупки забрать можно сразу обе машины: настоящую и ненастоящую. В день расставания — оставить себе копию, чтоб было о чем рассказывать внукам у камина.
Первыми похожий вариант опробовал Aston-Martin. Но его идея немного отличалась. Поскольку британские автомобили, как и Ferrari, трудно использовать каждый день, а предъявить свое богатство окружающим очень хочется, англичане предложили клиентам настоящую машину, но в три раза меньше оригинала — Aston-Martin Cygnet, он же Toyota IQ.
Подразумевалось, что в гараже у каждого клиента Aston-Martin непременно есть микролитражка, чтоб съездить за хлебом. Так пусть она тоже будет от любимого бренда. Помимо этого, любой на улице сразу поймет: если человек позорится за рулем тюнинговой Toyota IQ, значит, у него есть и настоящий Aston-Martin.
Президент компании Ульрих Без объяснял, что «эта концепция позволит использовать качество и репутацию Aston-Martin применительно к новому сегменту рынка». Смастерив лишь 150 штук, применять репутацию таким образом англичане раздумали. Но оставшиеся в живых Cygnet показывают, что когда-то у их владельца был настоящий Aston-Martin. А может, есть до сих пор.