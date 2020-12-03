Как обездвиженные «Уралы» и «Газоны» попали на детские площадки

На каждую такую машину уходит около 200 часов работы. Зилок был собран за 230 часов, а «Урал» — за 190. Учитывая, что Василий строил модели в свободное от работы время, создание одного грузовика занимало примерно 2—3 месяца. Притом за первое творение родители детишек собрали для столяра небольшую сумму денег, которую он, не раздумывая, пустил на следующее авто.

«Урал» и вовсе делался по принциипу «с миру по нитке». Кто-то привозил необходимые материалы, другие люди предпочитали помогать небольшими суммами. Отдельной задачей было найти желающих, чтобы загрузить и перевезти работы в садик. Впрочем, выяснилось, что изделия Василия нравятся людям, поэтому желающих помочь оказалось достаточно.

И о грузовиках настоящих. В интернетах появились первые изображения новейшего ГАЗ «Соболь NN»!Портал «АвтоВзгляд» разобрался, что это за машина. Также мы выяснили, что недавно «Газель Next» примерила 136-сильный двигатель Volkswagen и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Все подробности — в эксклюзивном материале.