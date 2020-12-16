Названы лучшие модельки автомобилей 2020 года

Впрочем, цена не всегда имеет значение. В категории «Великие гоночные автомобили» приз взял AMG 300 SEL 6.8, на котором Ханс Хейер и Клеменс Шикентанц одержали неожиданную победу в своем классе в 24-часовой гонке Спа-Франкоршам 24 июля 1971 года. Из-за масштаба 1:87 стоит автомобильчик всего 10 евро.

В классе «Радиоуправляемые машины: электроэкономика», где обычно побеждают достаточно крупные изделия, обладателем приза стал крохотный Unimog 406 1:87 от фирмы Carson RC Sport. Несмотря на пятисантиметровую длину, такой грузовичок стоимостью 100 евро управляется по радиоканалу, то есть может ездить вперед-назад и поворачивать.

Известный производитель миниатюр, компания Schuco, получила награду за инновации: ее зеленый Mercedes-Benz 280 SL в масштабе 1:18 всегда стоил 160 евро, а теперь — менее 100, сохранив при этом такое же качество.

На самом деле, в этом конкурсе есть множество победителей, так как организаторы ввели сразу несколько категорий. В семи из них, включая класс «Лучшая марка оригинальных моделей 2020», выиграл Mercedes-Benz.