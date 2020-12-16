Названы лучшие модельки автомобилей 2020 года

Фото: Modell Fahrzeug.
Оказывается, фанаты масштабных моделей тоже проводят свой конкурс «Автомобиль года». Организует премию немецкий журнал Modell Fahrzeug, читатели которого своим голосованием выбирают лучшие модельки. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел, кто же стал победителем этого года.

Миниатюры выбираются в разных категориях: от крошечных, соответствующих масштабу «железнодорожному» масштабу H0, до действительно больших. Притом оригинальные прототипы, с которых делается модель, могут быть из любой эпохи и сегмента.

Так, «Супермоделью 2020 года» признали копию ландоле Mercedes-Benz 600 Pullman — исходный W100 был представлен на Международном автосалоне во Франкфурте-на-Майне осенью1963 года. Из-за масштаба 1/18 стоит такая машинка более 900 евро.

Фото: Modell Fahrzeug.

Впрочем, цена не всегда имеет значение. В категории «Великие гоночные автомобили» приз взял AMG 300 SEL 6.8, на котором Ханс Хейер и Клеменс Шикентанц одержали неожиданную победу в своем классе в 24-часовой гонке Спа-Франкоршам 24 июля 1971 года. Из-за масштаба 1:87 стоит автомобильчик всего 10 евро.

В классе «Радиоуправляемые машины: электроэкономика», где обычно побеждают достаточно крупные изделия, обладателем приза стал крохотный Unimog 406 1:87 от фирмы Carson RC Sport. Несмотря на пятисантиметровую длину, такой грузовичок стоимостью 100 евро управляется по радиоканалу, то есть может ездить вперед-назад и поворачивать.

Известный производитель миниатюр, компания Schuco, получила награду за инновации: ее зеленый Mercedes-Benz 280 SL в масштабе 1:18 всегда стоил 160 евро, а теперь — менее 100, сохранив при этом такое же качество.

На самом деле, в этом конкурсе есть множество победителей, так как организаторы ввели сразу несколько категорий. В семи из них, включая класс «Лучшая марка оригинальных моделей 2020», выиграл Mercedes-Benz.

мужские игрушки
16 декабря 2020
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