Renault представила новое поколение тяжелых грузовиков

Изменилось немногое. Фары перешли на светодиоды, поэтому сделались меньше. В кабине стало больше места для хранения вещей, плюс появилось удобная площадка для зарядки гаджетов, оборудованная разъемами USB.

И, конечно, Renault не могла не внедрить новый матрас, ведь основные конкуренты как раз делаю ставку на удобство спального места. Так, кровать стала толще и плотнее, а количество пружин выросло вдвое.

В плане техники обещаны повышение «экономичности и надежности», но без подробностей. Хотя объявлено, что интервал между ТО теперь составляят 150 000 километров или 18 месяцев.

А как насчет отечественных большегрузов? ПАО «КАМАЗ» и МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали уникальный шарнирно-сочлененный самосвал КамАЗ-6561. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка предназначена для карьерных работ, притом машина готова трудиться и в автономном режиме — то есть вообще без водителя.