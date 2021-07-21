Автопроизводители рассказали, каких запчастей сейчас категорически не хватает

Фото: АВТОВАЗ.
Как известно, во всем мире сейчас возник жесточайший дефицит электронных чипов. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, каких конкретно компонентов не хватает отечественным автозаводам.
Алексей Кованов

Наши источники на предприятиях попросили не раскрывать, с какими конкретными проблемами столкнулась каждая конкретная марка. Но общий посыл таков: в разной степени от нехватки микросхем столкнулись букевально все. Одним не хватает блоков управления двигателем, другим — медиасистем и… подрулевых переключателей.

Каждый решает свои слодности, как может: Volkswagen ограничил продажи двухлитровых кроссоверов Tiguan, а АВТОВАЗ создал упрощенные версии популярных комплектаций.

При этом большая часть собеседников портала «АвтоВзгляд» позавидовала китайскому автопрому, который успел перехватить множество контрактов на поставки электроники, а вот все остальные выстроились в длинную очередь.

Шансов, что дефицит будет ликвидирован в ближайшие месяцы, нет никаких. На стабилизацию можно будет рассчитывать не раньше 2022 года. Но это, если не случится других катаклизмов. А пока автозаводы работают в рваном режиме, то замедляя, то разгоняя свои конвейеры.

производители, производство, автозаводы
21 июля 2021
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