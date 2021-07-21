Автопроизводители рассказали, каких запчастей сейчас категорически не хватает

Наши источники на предприятиях попросили не раскрывать, с какими конкретными проблемами столкнулась каждая конкретная марка. Но общий посыл таков: в разной степени от нехватки микросхем столкнулись букевально все. Одним не хватает блоков управления двигателем, другим — медиасистем и… подрулевых переключателей.

Каждый решает свои слодности, как может: Volkswagen ограничил продажи двухлитровых кроссоверов Tiguan, а АВТОВАЗ создал упрощенные версии популярных комплектаций.

При этом большая часть собеседников портала «АвтоВзгляд» позавидовала китайскому автопрому, который успел перехватить множество контрактов на поставки электроники, а вот все остальные выстроились в длинную очередь.

Шансов, что дефицит будет ликвидирован в ближайшие месяцы, нет никаких. На стабилизацию можно будет рассчитывать не раньше 2022 года. Но это, если не случится других катаклизмов. А пока автозаводы работают в рваном режиме, то замедляя, то разгоняя свои конвейеры.