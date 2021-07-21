Самый простой и дешевый способ вернуть красоту автомобильному хрому

Одна-две зимы, по традиции обильно сдобренные грязью и реагентами, не оставят от новой машины камня на камне — об этом знают все жители российских мегаполисов. Тускнеет лак, появляются точки ржавчины, мутнеет пластик. Но самое печальное зрелище — это хром. Декоративные элементы, призванные придать автомобилю лоска, превращаются в позор владельца: хром пачкается, покрывается разводами, а потом и просто сползает. Усиливает негатив и тот факт, что покупка новой детали выльется в копеечку, а вот отремонтировать его практически невозможно. Дошло до того, что в Россию начали поставлять автомобили сразу с темными элементами, зная о наших исторически «сложных отношениях» с зеркальными вставками.
Многие автовладельцы даже не дожидаются первых признаков старения — сразу перекрашивают хромированные детали в цвет автомобиля. В целом — это решение, правда, оно стоит по нынешним временам немалых денег: элемент нужно снять, не повредив, подготовить и покрасить. Машина встанет «на прикол» минимум на неделю, а цифра в чеке точно будет пятизначной. Дорого! Тогда почему же по дорогам ездит столько разных автомобилей с матовыми декоративными вставками, заменившими надоевший хром?
Все очень просто. Есть решение, которое не требует фактически ничего, кроме одного свободного вечера: ни навыков маляра, ни камеры, ни даже разбора. Более того, стоит это копейки, а сам «тюнинг» будет обратимым — его всегда можно переделать, как в силу произведенных ошибок, так и просто устав от выбранного решения. Невозможно, скажете? Ошибаетесь. Возможно.
Чудодейственный состав, позволяющий навсегда решить наболевшую проблему потускневшего и облупившегося «зеркального» покрытия, называется жидкая резина. Он продается в баллончиках разных цветов и оттенков, и позволяет за считанные часы превратить облезший шилдик или решетку в стильный элемент экстерьера.
Мы провели эксперимент с помощью Жидкой резины ASTROhim. Результат порадовал и даже превзошел ожидания. Средство легко наносится, ложится плотно и укрывисто, быстро сохнет. Одним словом, нужно лишь выбрать время и четко следовать инструкции.
Цель операции — вернуть приличный вид давно потускневшему, потрескавшемуся и потерявшему лоск значку на решетке радиатора. За 15 лет в Москве он повидал мегатонны воды, песка и дорожной соли, поэтому уже давно не вызывал ничего, кроме слёз.
Аккуратно обезжирив, убрав шелуху и закрыв малярным скотчем пространство вокруг, приступаем к нанесению. Даже снимать решетку с машины не будем — для чистоты эксперимента. Перед началом процедуры, включим секундомер.
Жидкая резина ложится аккуратно и не подтекает, а нанесение не вызывает вопросов — с 10—15 сантиметров направленная струя попадает точно в нужное место. Между слоями нужно взять 15-минутный «перекур», дав составу подсохнуть. Визуальный эффект есть уже после первого «прогона», но для полноценного результата пройдем пострадавший шилдик трижды. Пора подвести итоги: за 70 минут, пол-литра минеральной воды и 420 рублей вызывающий отвращения элемент декора превращается в стильный и аккуратный значок. Кстати, снять покрытие при определенной ловкости и сноровке можно всего минут за 15. Теперь понимаете, почему многие выбирают именно это решение?