Самый простой и дешевый способ вернуть красоту автомобильному хрому

Все очень просто. Есть решение, которое не требует фактически ничего, кроме одного свободного вечера: ни навыков маляра, ни камеры, ни даже разбора. Более того, стоит это копейки, а сам «тюнинг» будет обратимым — его всегда можно переделать, как в силу произведенных ошибок, так и просто устав от выбранного решения. Невозможно, скажете? Ошибаетесь. Возможно.

Чудодейственный состав, позволяющий навсегда решить наболевшую проблему потускневшего и облупившегося «зеркального» покрытия, называется жидкая резина. Он продается в баллончиках разных цветов и оттенков, и позволяет за считанные часы превратить облезший шилдик или решетку в стильный элемент экстерьера.

Мы провели эксперимент с помощью Жидкой резины ASTROhim. Результат порадовал и даже превзошел ожидания. Средство легко наносится, ложится плотно и укрывисто, быстро сохнет. Одним словом, нужно лишь выбрать время и четко следовать инструкции.

Цель операции — вернуть приличный вид давно потускневшему, потрескавшемуся и потерявшему лоск значку на решетке радиатора. За 15 лет в Москве он повидал мегатонны воды, песка и дорожной соли, поэтому уже давно не вызывал ничего, кроме слёз.

Аккуратно обезжирив, убрав шелуху и закрыв малярным скотчем пространство вокруг, приступаем к нанесению. Даже снимать решетку с машины не будем — для чистоты эксперимента. Перед началом процедуры, включим секундомер.